Летевший в Москву самолёт Уральских авиалиний сел в Казани из-за приступа у пассажира

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за того, что у одного из пассажиров произошёл сердечный приступ. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
— Рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров (сердечный приступ), — цитирует собеседника РИА "Новости".
Как уточняется, в аэропорту Казани мужчину 1959 года рождения встретила бригада скорой помощи.
София Алабина