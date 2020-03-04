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Летевший в Москву самолёт Уральских авиалиний сел в Казани из-за приступа у пассажира

В аэропорту мужчину 1959 года рождения встретила бригада скорой помощи.

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Фото © VK / Уральские авиалинии

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за того, что у одного из пассажиров произошёл сердечный приступ. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров (сердечный приступ), — цитирует собеседника РИА "Новости".

Как уточняется, в аэропорту Казани мужчину 1959 года рождения встретила бригада скорой помощи.

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