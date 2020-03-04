Летевший в Москву самолёт Уральских авиалиний сел в Казани из-за приступа у пассажира

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за того, что у одного из пассажиров произошёл сердечный приступ. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.