На рынке в Сочи вспыхнул крупный пожар — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На территории рынка в Адлерском районе Сочи вспыхнул пожар. Лайф публикует видео с места происшествия.

По данным источника, возгорание произошло утром 4 марта в торговых павильонах, расположенных на улице Демократической. После того как в диспетчерскую Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре, к месту инцидента были направлены силы МЧС России.

Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. К настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар. Обстоятельства и причины инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало.