Путин оценил своё обещание о том, что кризис 1998 года не повторится

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал своё обещание не допустить кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Заявление прозвучало в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Когда журналист напомнил, что цели принятой в 2008 году "Стратегии-2020" достичь не удалось, российский лидер отметил, что "это были предварительные планы". Он обратил внимание на то, что к 2008 году план по удвоению ВВП был почти выполнен, однако с наступлением мирового кризиса перед властями встала новая задача — "не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан".

— Я тогда (в 2008 году. — Прим. Лайфа) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря... Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления людей... И мы этого не допустили, — отметил Путин.

Глава государства отметил, что кризис всё же отразился на развитии страны, однако вины властей в этом не было.

— Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришёл извне, — добавил он.