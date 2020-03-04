В Подмосковье пять человек отравились угарным газом

В городском округе Пушкино Московской области в результате утечки бытового газа отравилась семья из пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в ночь на среду, 4 марта, в доме по улице Маяковского. Предположительно, в одной из квартир произошла утечка угарного газа, из-за чего пострадало пять человек, среди которых трое детей.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы бригадой скорой помощи. Сейчас они находятся под присмотром врачей в центральной районной больнице города имени проф. В.Н. Розанова.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине 18 школьников отравились газом, 11 из них были госпитализированы.