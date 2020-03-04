В Гатчине внедорожник сгорел, пока его хозяин сидел в кофейне — видео

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В Гатчине Ленинградской области сгорел внедорожник, пока его владелец находился в кофейне. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По пути к "тойоте" мужчина увидел ужасную картину: огонь охватил уже половину автомобиля. На ролике можно увидеть, что водитель выкидывает вещи из багажника, вероятно, в поисках огнетушителя.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Новосибирске посреди улицы загорелся автобус. Все пассажиры успели его покинуть. Из-за огня повреждения получили припаркованные рядом автомобили.