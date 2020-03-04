В Польше выявили первый случай заражения коронавирусом

— Сегодня мы получили результаты анализов первого пациента, у которого подтверждено заражение коронавирусом в Польше, — отметил он.

По словам министра, заболевший приехал из Германии и сейчас находится в больнице города Зелена-Гура. Пациент чувствует себя хорошо. Все, кто с ним контактировал, отправлены в карантин.