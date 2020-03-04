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В Польше выявили первый случай заражения коронавирусом

Больной приехал в страну из Германии.

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Фото © Kena Betancur / Getty Images

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил на пресс-конференции о первом зарегистрированном в стране случае заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Сегодня мы получили результаты анализов первого пациента, у которого подтверждено заражение коронавирусом в Польше, — отметил он.

По словам министра, заболевший приехал из Германии и сейчас находится в больнице города Зелена-Гура. Пациент чувствует себя хорошо. Все, кто с ним контактировал, отправлены в карантин.

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