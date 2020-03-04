В Кремле заверили, что для защиты Путина от коронавируса делается всё необходимое

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что после зафиксированного в Москве случая заражения коронавирусом обстановка в столице не осложнилась. Он также отметил, что делается всё необходимое для предотвращения заражения президента России Владимира Путина CoViD-19.

— На самом деле речь идёт об обычных предупреждающих гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане страны, — добавил Песков.

Напомним, ранее коронавирус был выявлен у Давида Берова, который стал шестым россиянином, заражённым CoViD-19. Он вернулся из Италии, где бушует болезнь, и сейчас находится в инфекционной больнице № 1 в Москве.

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