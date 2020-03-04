Главврач больницы в Домодедове опроверг данные о побеге пациента

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что побегов из больницы не осуществлялось, а все пациенты на месте. Его слова приводит РИА "Новости".

— Да, у нас лежит. Он не сбегал. Все на месте пациенты, — ответил медик на вопрос о Владимире В., якобы ночью самовольно покинувшем больницу.

По словам главврача, у пациентов, которые доставляются из аэропортов Московского авиаузла с катаральными явлениями, признаками респираторной инфекции, проводится забор биоматериала для исследования.

— Все проходят лечение по поводу вирусной инфекции, ни у одного пациента коронавирусной инфекции нет, — добавил Осипов.

Ранее появилась информация о том, что в домодедовской больнице содержался 31-летний мужчина, который недавно вернулся из Италии с симптомами респираторного заболевания. По данным источников, он сам покинул учреждение, но вскоре его вернули обратно.