Россиянка с подозрением на коронавирус сбежала от принудительной госпитализации в Индии на родину — в Петербург

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По словам Кристины, накануне она оказалась в госпитале с приступом, похожим на паническую атаку: у россиянки возникли проблемы с дыханием. А до этого у девушки в течение нескольких дней держалась высокая температура — около 40 градусов. Медики выписали ей направление на принудительную госпитализацию и трёхнедельный карантин, правда, уже в другом госпитале, где она могла бы сдать тест на коронавирус.

— Да, это всё признаки вируса, но я не паникую, потому что знаю, что это не он, — заявила россиянка своим подписчикам в инста-сториз.

По словам Кристины, отказаться от карантина и обследования было нельзя: это носит принудительный характер. Однако вместо госпиталя девушка направилась прямиком в аэропорт. Из Дели она вылетела в Москву, а уже оттуда — в Санкт-Петербург. Дальнейшие передвижения россиянки неизвестны.

Напомним, что в понедельник, 2 марта, власти Индии сообщили о трёх новых случаях заболевания коронавирусом CoViD-2019. А вот анализы шести человек, у которых ранее подозревали заражение, дали отрицательный результат. Между тем сегодня утром стало известно, что медики проверяют на коронавирус 14 итальянских туристов и одного индийца, прибывших в Нью-Дели в конце февраля.

Также заболевание было диагностировано у двоих россиян в Объединённых Арабских Эмиратах. В стране сейчас всего 27 заболевших, пятеро вылечились. Посольство РФ в ОАЭ рассказало о состоянии заражённых россиян, а сами члены команды заявили, что им не дают никакой информации. На карантине россияне пробудут от семи до десяти дней.