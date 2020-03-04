Отпустили домой. Врачи в Пулково не увидели симптомов коронавируса у сбежавшей из Индии россиянки

У медиков в аэропорту Пулково не возникло вопросов к россиянке Кристине Сальниковой, которая экстренно вернулась в Петербург из индийского Дели, когда врачи заподозрили у неё коронавирус. Девушку направили на принудительную сдачу теста и трёхнедельный карантин, но вместо больницы она отправилась в аэропорт.

Как сообщили Лайфу в петербургском Роспотребнадзоре, по прилёте девушку всё-таки осмотрели врачи и отпустили домой — под наблюдение поликлиники по месту жительства.

— Проведены нашими сотрудниками управления Роспотребнадзора совместно с врачом аэропорта Пулково все мероприятия в рамках контроля в отношении данной гражданки. Провели осмотр на признаки ОРВИ, измерили температуру. Не было признаков, температура тоже была в норме, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем не менее у Сальниковой всё-таки взяли материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию и направили в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Северной столицы.

— Пока у неё нет признаков ОРВИ, поэтому посмотрим, что даст анализ, и дальше уже будут приняты дополнительные меры, если нужны будут. Анализ будет готов либо ближе к вечеру, либо завтра с утра, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Лайф также связался с дежурным врачом аэропорта Пулково, который осмотрел Кристину Сальникову по прилёте.

— Я ходил на борт, осматривал её, у неё нет температуры, нет признаков заболевания, — заверил он.

Напомним, россиянка Кристина Сальникова — блогер и тренер по духовным практикам — была госпитализирована в индийском Дели с подозрением на коронавирус, но вместо того, чтобы отправиться на карантин и сдать необходимые тесты, она решила экстренно вернуться в родной Санкт-Петербург.

Марина Калегина