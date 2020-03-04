Песков призвал внимательно читать поправки в конституции о детях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что государство будет "заходить в личную жизнь граждан" и отбирать детей у родителей. Об этом он заявил в ходе брифинга с журналистами.

Поправка в Конституцию РФ о детях, которую первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков назвал опасной, не является таковой, пояснил Песков. Формулировка о том, что дети — достояние России, не означает, что государство сможет потом изымать их из семьи.

В частности, представитель Кремля обратил внимание на то, что поправка в первую очередь отстаивает интересы семейного воспитания и защищает детей, которые остались без попечения родителей.

— Если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции, что государство будет изымать детей... Наверное, нужно Щипкову внимательно прочесть фразу: государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, — сказал пресс-секретарь.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Оно состоится 22 апреля.

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