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В Кремле заверили, что понятие "государствообразующий народ" в конституции не ущемляет ничьи права

По словам Пескова, соответствующая поправка, напротив, гарантирует защиту коренных национальностей страны.

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Фото © ТАСС / Светлана Павлова

Поправка в Конституцию РФ, вводящая понятие "государствообразующий народ", не ущемляет прав национальностей страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Если посмотреть предложения по изложению статьи 69 в новой редакции, там как раз предлагается гарантировать права коренных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны, — отметил он.

Накануне муфтий Татарстана Камиль Самигуллин счёл неоправданным внесение в основной закон страны поправки, вводящей это понятие. По его словам, вместе с русскими на территории страны живут другие коренные народы, внёсшие вклад в образование государства.

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