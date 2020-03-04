Экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в миллиардных хищениях, и его невеста Валентина Григорьева, бывшая стюардесса, заключат брак в СИЗО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Асниса.

— Подали заявление в ЗАГС Рязанского района Москвы, выездная регистрация будет проходить в СИЗО, — рассказал он.

Свадьба пройдёт 25 марта в "Лефортово" по согласованию с ФСИН.

Напомним, Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 млрд рублей. Сумма арестованных активов экс-министра превысила 20 миллиардов рублей.