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"Они живут меньше". Матвиенко призвала женщин заботиться о мужчинах

Председатель Совета Федерации отметила, что сильный пол чаще нервничает.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала женщин больше заботиться о мужчинах.

К сожалению, мужчины в среднем живут на десять лет меньше, чем женщины. Они больше подвержены стрессу, у них больше плохих привычек. Сейчас здоровье мужчин также выходит на первый план и должно быть предметом нашей общей заботы, — заявила Матвиенко на пленарном заседании форума "Здоровье женщины — благополучие нации".

Председатель Совета Федерации напомнила, что на сегодняшний день каждый мужчина может пройти диспансеризацию, однако ажиотажа в поликлиниках не наблюдается.

Культуры заботы о своём здоровье нам всем не хватает. Её нужно воспитывать, — подчеркнула Матвиенко.

Она также отметила, что женское здоровье и красота напрямую зависят от мужчин.

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