"Они живут меньше". Матвиенко призвала женщин заботиться о мужчинах

— К сожалению, мужчины в среднем живут на десять лет меньше, чем женщины. Они больше подвержены стрессу, у них больше плохих привычек. Сейчас здоровье мужчин также выходит на первый план и должно быть предметом нашей общей заботы, — заявила Матвиенко на пленарном заседании форума "Здоровье женщины — благополучие нации".