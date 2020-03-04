"Они живут меньше". Матвиенко призвала женщин заботиться о мужчинах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала женщин больше заботиться о мужчинах.
— К сожалению, мужчины в среднем живут на десять лет меньше, чем женщины. Они больше подвержены стрессу, у них больше плохих привычек. Сейчас здоровье мужчин также выходит на первый план и должно быть предметом нашей общей заботы, — заявила Матвиенко на пленарном заседании форума "Здоровье женщины — благополучие нации".
Председатель Совета Федерации напомнила, что на сегодняшний день каждый мужчина может пройти диспансеризацию, однако ажиотажа в поликлиниках не наблюдается.
— Культуры заботы о своём здоровье нам всем не хватает. Её нужно воспитывать, — подчеркнула Матвиенко.
Она также отметила, что женское здоровье и красота напрямую зависят от мужчин.