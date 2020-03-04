В Подмосковье пять воспитанников детсада отравились крысиным ядом

В подмосковном детском саду пять воспитанников отравились химическим веществом, предназначенным для уничтожения грызунов. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошёл во вторник, 3 марта, в городском округе Воскресенск. Один из воспитанников детсада достал с полки крысиный яд, после чего раздал его другим детям. Все пять малышей 2015 года рождения, которые проглотили химикат, были в срочном порядке доставлены в местное отделение клинической больницы с диагнозом "отравление".

Врачи осмотрели детей и промыли им желудок. Сейчас здоровью детсадовцев ничего не угрожает, они были выписаны из медицинского учреждения и теперь находятся на амбулаторном лечении.

В настоящий момент следователи проводят проверку и устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Также правоохранители назначили судмедэкспертизу.

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