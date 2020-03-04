Путин рассказал, откуда в соцсетях появляются фейки о коронавирусе

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Вбросы и провокационные сообщения о распространении коронавируса в России приходят из зарубежа, заявил президент РФ Владимир Путин со ссылкой на данные ФСБ.

— Цель угроз понятна: посеять панику среди населения. Противопоставить можно одно — своевременную всеобъемлющую информацию внутри страны, — отметил глава государства во время совещания с правительством по ситуации с СoViD-2019.

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В связи с этим российский лидер распорядился наладить информирование россиян.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что в подобных фейковых сообщениях говорится о том, что правительство якобы приуменьшает статистику о числе инфицированных в России. Голикова подчеркнула, что это "не соответствует действительности".

Она отметила, что к настоящему моменту число заразившихся китайским коронавирусом достигло отметки в 93 тысячи человек. В основном пациенты находятся в КНР, но их также много в Италии, Южной Корее и Иране. От опасного заболевания погибло более трёх тысяч человек, и ситуация меняется в более неблагоприятную сторону.

В России, по её словам, зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Два из них — в Забайкальском крае и в Тюмени. Речь идёт о гражданах Китая, сейчас они выздоровели. Ещё одним заболевшим оказался россиянин, который не так давно вернулся из Италии. Ещё троих соотечественников эвакуировали из Японии с круизного лайнера, у них диагностировали заболевание в лёгкой форме.

Россия принимает все меры для предотвращения эпидемии в стране. Так, было ограничено авиасообщение с Китаем и Южной Кореей. С четвёртого марта также власти приостановили сообщение поезда Москва — Ницца. Россиян призвали не ездить в страны, где наблюдается большое количество заражённых. Вместе с тем, отметила Голикова, в научном центре "Вектор" в Новосибирской области учёные занимаются разработкой вакцин по пяти направлениям и 13 вариантам. Делается всё возможное для того, чтобы ускорить этот процесс.

Также правительство принимает меры для ликвидации и снижения дефицита масок. В этом направлении уже удалось достичь первых результатов, стоимость средств индивидуальной защиты снижается, указала Голикова. Так как в ходе проверок выявили недобросовестную конкуренцию, было решено ограничить экспорт масок за пределы РФ.

— Председателем правительства второго марта было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за территорию РФ за исключением только гуманитарных целей. В этих случаях наша продукция может вывозиться, естественно, по вашему решению и решению Правительства Российской Федерации, — объяснила Голикова.

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