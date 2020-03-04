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Путин рассказал, откуда в соцсетях появляются фейки о коронавирусе

Он распорядился наладить информирование россиян.

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Видео © LIFE

Вбросы и провокационные сообщения о распространении коронавируса в России приходят из зарубежа, заявил президент РФ Владимир Путин со ссылкой на данные ФСБ.

Цель угроз понятна: посеять панику среди населения. Противопоставить можно одно — своевременную всеобъемлющую информацию внутри страны, — отметил глава государства во время совещания с правительством по ситуации с СoViD-2019.

Фото © LIFE

В связи с этим российский лидер распорядился наладить информирование россиян.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что в подобных фейковых сообщениях говорится о том, что правительство якобы приуменьшает статистику о числе инфицированных в России. Голикова подчеркнула, что это "не соответствует действительности".

Она отметила, что к настоящему моменту число заразившихся китайским коронавирусом достигло отметки в 93 тысячи человек. В основном пациенты находятся в КНР, но их также много в Италии, Южной Корее и Иране. От опасного заболевания погибло более трёх тысяч человек, и ситуация меняется в более неблагоприятную сторону.

В России, по её словам, зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Два из них — в Забайкальском крае и в Тюмени. Речь идёт о гражданах Китая, сейчас они выздоровели. Ещё одним заболевшим оказался россиянин, который не так давно вернулся из Италии. Ещё троих соотечественников эвакуировали из Японии с круизного лайнера, у них диагностировали заболевание в лёгкой форме.

Россия принимает все меры для предотвращения эпидемии в стране. Так, было ограничено авиасообщение с Китаем и Южной Кореей. С четвёртого марта также власти приостановили сообщение поезда Москва — Ницца. Россиян призвали не ездить в страны, где наблюдается большое количество заражённых. Вместе с тем, отметила Голикова, в научном центре "Вектор" в Новосибирской области учёные занимаются разработкой вакцин по пяти направлениям и 13 вариантам. Делается всё возможное для того, чтобы ускорить этот процесс.

Также правительство принимает меры для ликвидации и снижения дефицита масок. В этом направлении уже удалось достичь первых результатов, стоимость средств индивидуальной защиты снижается, указала Голикова. Так как в ходе проверок выявили недобросовестную конкуренцию, было решено ограничить экспорт масок за пределы РФ.

Председателем правительства второго марта было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за территорию РФ за исключением только гуманитарных целей. В этих случаях наша продукция может вывозиться, естественно, по вашему решению и решению Правительства Российской Федерации, — объяснила Голикова.

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