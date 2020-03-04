В Москве вооружённый ножом мужчина попытался напасть на полицейских

В московском районе Коньково сотрудники полиции обнаружили мужчину с колото-резаным ранением шеи, в руках которого был нож, сообщил Лайфу источник.

Неизвестный в неадекватном состоянии наносил себе телесные повреждения, а на требования правоохранителей прекратить никак не реагировал. Затем он стал стремительно приближаться к полицейским. Из-за ситуации, угрожавшей жизни и здоровью, одному из них пришлось несколько раз выстрелить в сторону нападавшего.