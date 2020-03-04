В Вологде в подъезде жилого дома подростки избили пьяного мужчину — видео

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В Вологде мужчина обратился к сотруднику ГИБДД за помощью. По его словам, в подъезде жилого дома подростки избили мужчину в нетрезвом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник.

Прибыв на место, полицейский обнаружил мужчину в крови. Он вызвал скорую помощь и наряд ППС, чтобы доставить нарушителей в отдел. Появившийся в подъезде, вероятно, жилец дома рассказал, что мужчина напал на ребят с отвёрткой.

Однако, по данным СУ Следственного комитета России по региону, подростки ударили пострадавшего со спины, а взрослый мужчина поджёг ему волосы.

Лайфу сообщили, что все участники конфликта установлены, по факту произошедшего проводится проверка.

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