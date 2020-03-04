Не газон, а куча грязи. Матч Кубка России перенесли из-за жуткого состояния поля

Сегодня в Кубке России по футболу пройдут матчи четвертьфинальной стадии. "Спартак" сыграет с ЦСКА, "Ахмат" — с "Зенитом", а "Химки" — с "Торпедо". А вот "Шиннику" и "Уралу" придётся свой матч провести позже. Причина — ужасное состояние поля в Ярославле.