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Не газон, а куча грязи. Матч Кубка России перенесли из-за жуткого состояния поля

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Фото © Twitter / FCURAL

Сегодня в Кубке России по футболу пройдут матчи четвертьфинальной стадии. "Спартак" сыграет с ЦСКА, "Ахмат" — с "Зенитом", а "Химки" — с "Торпедо". А вот "Шиннику" и "Уралу" придётся свой матч провести позже. Причина — ужасное состояние поля в Ярославле.

Российский футбольный союз перенёс игру на неопределённый срок из-за неудовлетворительного состояния газона.

Главный по афише матч стадии 1/4 финала между московскими "Спартаком" и ЦСКА начнётся на "Открытие-арене" в 19:30 по московскому времени.

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