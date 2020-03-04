Не газон, а куча грязи. Матч Кубка России перенесли из-за жуткого состояния поля

Сегодня в Кубке России по футболу пройдут матчи четвертьфинальной стадии. "Спартак" сыграет с ЦСКА, "Ахмат" — с "Зенитом", а "Химки" — с "Торпедо". А вот "Шиннику" и "Уралу" придётся свой матч провести позже. Причина — ужасное состояние поля в Ярославле.
March 4, 2020
Российский футбольный союз перенёс игру на неопределённый срок из-за неудовлетворительного состояния газона.
⚠️ Четвертьфинал ОЛИМП Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен. Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее.— РФС (@rfsruofficial) March 4, 2020
Главный по афише матч стадии 1/4 финала между московскими "Спартаком" и ЦСКА начнётся на "Открытие-арене" в 19:30 по московскому времени.
Дмитрий Садылко