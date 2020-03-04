Игрок НХЛ получил жуткий удар коньком по лицу. Год назад ему порезали горло

Защитник команды НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" Джонни Бойчак получил жуткий удар в матче с "Монреаль Канадиенс". Падающий на лёд соперник высоко задрал ногу и заехал канадцу коньком по лицу. Бойчак после инцидента схватился за лицо и рухнул на лёд. Он смог покинуть площадку только через несколько секунд и больше в игру не возвращался.
Another few looks .... OH MY ....#Isles Johnny Boychuk cut from the skate of #Habs Artturi Lehkonen. pic.twitter.com/PqhZbLXjgD— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) March 4, 2020
Примечательно, что год назад (почти в ту же дату) тот же Бойчак получил не менее страшную травму: его полоснули лезвием конька по горлу. Тогда всё обошлось и Джонни сумел вернуться в игру, чтобы помочь своей команде.
Дмитрий Садылко