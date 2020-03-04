Синоптики рассказали, чем грозит аномально тёплая зима в Москве

Необыкновенно тёплая московская зима не является серьёзной угрозой для природы. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

По его словам, аномальная погода, безусловно, воздействует на всё живое: на животных, растения и людей. Однако во всех природных механизмах заложена способность к адаптации.

— Я не вижу серьёзных угроз из-за этой зимы, что что-то в природе поменяется или произойдёт. Мы с вами адаптируемся, то же самое и растения, и животные, и насекомые, — заявил Кульбачевский.

Напомним, что в этом году в столице всю зиму синоптики фиксировали аномально тёплые температуры. Так, снег в Москве выпал лишь в начале января, а еноты погрузились в сон только в середине февраля. Впрочем, спать им придётся недолго, ведь уже через неделю после этого в столице зацвели подснежники, знаменуя приход весны.

Таким образом, в средней полосе России постепенно происходит сокращение зимнего периода и, как следствие, увеличение летнего. Учёные считают тёплую зиму следствием особого климатического явления — арктического колебания.