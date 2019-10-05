Синоптики: Зима в России становится короче

Также постепенно повышаются средние зимние температуры. Изменяется и летняя погода.

В средней полосе России постепенно происходит сокращение зимнего периода и, как следствие, увеличение летнего. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, период, когда температура переходит к устойчиво отрицательным значениям или к устойчиво положительным, сокращается.

Так, средние январские температуры в этом году повысились на два градуса. Изменяется и летняя погода. Июнь 2019 года, по словам специалиста, выдался особенно жарким — столбик ртутного термометра превышал отметку в +30 градусов шесть раз. По сравнению с этим температура в июле оказалась существенно ниже нормы — на два с половиной градуса. Такое, подчеркнул Вильфанд, случается один раз в шесть-семь лет.

Осень в нынешнем году очень изменчивая, признал синоптик. Первая половина сентября была по-летнему жаркой, тогда как вторая оказалась холодной.