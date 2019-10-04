Москвичей предупредили о ноябрьских холодах на следующей неделе

Осадки будут преимущественно в виде дождя, но уже с понедельника, 7 октября, возможен снег.

Синоптики центра погоды "Фобос" рассказали, что со следующей недели Москву ждут ноябрьские холода. Уже сегодня в регион прорвётся холодный атмосферный фронт, усилится ветер и похолодает.

— В Москве температура сегодня понизится сразу на шесть градусов. В последующие дни похолодание станет усиливаться, а его пик придётся на начало следующей недели: после полудня — четыре-пять градусов, как в начале ноября, — сообщает "Фобос".

Также синоптики отмечают, что осадки будут преимущественно в виде дождя, но уже с понедельника возможен снег.

Сегодня в течение дня в Москве будет дождливая погода и 14 градусов тепла. В связи с осадками в столице и области объявлен жёлтый уровень опасности.