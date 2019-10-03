Синоптики призвали москвичей готовиться к похолоданию и снегу в выходные

В выходные температурный фон в Центральном регионе опустится ниже климатической нормы на два-три градуса и останется на этом уровне как минимум до середины следующей недели.

Первый снег придёт в столицу уже в это воскресенье, однако снежного покрова из-за плюсовой температуры ждать не стоит. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

— Нынешняя солнечная погода уже завтра изменится на облачную с дождём... В воскресенье днём +3...+5 в столице. Уже пройдут осадки: дождь, мокрый снег. Можно сказать, что это первый снег в Москве. Снежный покров вряд ли образуется, снег, скорее всего, быстро растает, так как днём преобладает плюсовая температура, — заявил он.

По словам Киктёва, мокрый снег ждёт москвичей и 7 октября.

Эксперты Гидрометцентра в своём прогнозе отметили, что с 4 октября температура в столице будет понижаться и к воскресенью опустится до +2...+6 градусов.

— Если сегодня в Москве и области ожидается температура воздуха до +21, то завтра днём, 4 октября, она не поднимется выше +15. В субботу ещё ниже на пять. В воскресенье температура будет держаться на уровне +2...+6. В ночные часы температура местами будет опускаться ниже ноля, — приводит выдержку из сообщения агентство "Москва".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 3 октября жителей столицы ждёт последний тёплый день.