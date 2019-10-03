Четверг станет последним тёплым днём в Москве

Бабье лето пришло в столицу всего лишь на несколько дней. К концу недели снова похолодает и начнутся осадки.

Сегодняшний день, 3 октября, станет последним тёплым днём осени в Москве.

— Сегодня действительно должен быть очень тёплый день. Комфортная температура, правда, облачность всё-таки прогнозируется. Ну, дуновения тёплого ветра будут доставлять удовольствие, — сказал "360" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Но уже с завтрашнего дня, по словам синоптика, температура воздуха в столице снизится на пять-семь градусов, и с каждым днём будет становиться всё холоднее.

— По всем расчётам, снегопада не будет. Температура в воскресенье ночью уже понизится до нулевой отметки. Это будет способствовать тому, что осадки будут небольшие в виде и мокрого снега, и небольшого дождя, ну и только, — добавил Вильфанд.

Сегодня москвичи ещё смогут насладиться тёплой и солнечной погодой. Температура воздуха прогреется до +20 градусов, осадков в течение дня не ожидается.