Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе в Москве

Задержано несколько подозреваемых в распространении в Сети фейковых новостей о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится проверка. Об этом пишет Интерфакс.

По данным источников агентства, скоро следствие примет меры по удалению фейковых сообщений.

Второго марта в Москве подтвердили первый случай завоза коронавируса CoViD-2019 в город. Заболел молодой местный житель, побывавший в Италии. Его госпитализировали, его окружение и пассажиров того же рейса проверяют врачи и пока ни у кого вируса не нашли.

В тот же день компания Group-IB заявила, что выявила более 9500 постов, репостов и иных публикаций, где утверждается, что власти скрывают данные о массовом заражении в Москве. В компании назвали это информационным вбросом, проводящимся через ботов в VK и через склонные к панике родительские группы в мессенджерах.