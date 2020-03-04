С мужем блогерши Диденко простились в Хованском крематории‎

В крематории на территории Хованского кладбища простились с Валентином Диденко — мужем популярной аптечной блогерши, который погиб в результате несчастного случая на вечеринке. Самих похорон при этом не будет: Екатерина Диденко ранее сообщила, что кремирует его тело — якобы об этом они договаривались заранее, супруг был резко против традиционного прощания с гробом и отпеванием в церкви и просил развеять его прах.

Даже после прощания с мужем блогерша (в бежевом пальто) не выпускала смартфон из рук. Фото © LiveCorr

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Фото © LiveCorr

На церемонию прощания вдова пригласила всех желающих, правда, предварительно попросила скинуть ей в Instagram сообщение с указанием своего имени и обоснованием знакомства с покойным.

Скриншот © Instagram / didenko.katerina

Напомним, трагедия случилась 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы. На праздновании 29-летия известной инстаграм-блогерши Екатерины Диденко её супруг решил погрузить в бассейн большое количество сухого льда. Химическая реакция, в которую вступили вещества, привела к гибели трёх человек. Девушку обвинили в хайпе на трагедии. Количество подписчиков у неё в "Инстаграме" за несколько дней увеличилось на 600 тысяч. По словам психолога, поведение блогерши может свидетельствовать о зависимости от соцсетей или же о посттравматическом стрессовом расстройстве.