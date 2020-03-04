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Пенсионный фонд начал выдавать маткапитал в новых размерах

Срок перечисления средств сократился с 30 до 10 дней.

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Фото © Pixabay

Пенсионный фонд начал выдавать материнский капитал в новых размерах. Теперь россияне будут получать деньги и за первенца, а размер средств за второго ребёнка увеличится до 616 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя правления ПФР Максима Топилина.

Пенсионный фонд уже со вчерашнего дня фактически приступил к работе по обеспечению материнским капиталом в новых размерах, — сказал он.

Топилин подчеркнул, что автоматические назначения выплат семьям, где рождаются первый ребёнок и второй, будут осуществляться уже с 15 апреля.

Ранее Лайф сообщал, что программа материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года.

Напомним, 15 января Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному собранию и обозначил главные векторы развития страны, особенно отметив поправки в конституцию и социальную политику.

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