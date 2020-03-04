Пенсионный фонд начал выдавать маткапитал в новых размерах

Пенсионный фонд начал выдавать материнский капитал в новых размерах. Теперь россияне будут получать деньги и за первенца, а размер средств за второго ребёнка увеличится до 616 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя правления ПФР Максима Топилина.

— Пенсионный фонд уже со вчерашнего дня фактически приступил к работе по обеспечению материнским капиталом в новых размерах, — сказал он.

Топилин подчеркнул, что автоматические назначения выплат семьям, где рождаются первый ребёнок и второй, будут осуществляться уже с 15 апреля.

Ранее Лайф сообщал, что программа материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года.

Напомним, 15 января Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному собранию и обозначил главные векторы развития страны, особенно отметив поправки в конституцию и социальную политику.