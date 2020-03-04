Сестра жертвы фигурантов дела "Сети" — о найденных останках: Надеюсь, это не она

Сестра Екатерины Левченко, пропавшей в 2017 году, прокомментировала Лайфу новость, что в Рязанской области обнаружили останки, вероятно, принадлежащие девушке.
— Я не знаю ещё пока, мне надо с мамой поговорить. Конечно, верили, что жива, я и сейчас надеюсь, что, может быть, это не она. Сейчас экспертизу проведут, может, не она, — сказала девушка.
Напомним, останки, которые, предположительно, принадлежат Екатерине Левченко, обнаружил охотник недалеко от места, где обнаружили возлюбленного девушки — Артёма Дорофеева. Один из фигурантов дела "Сети"*, Алексей Полтавцев, который находится за границей, признался в убийстве 21-летнего молодого человека и рассказал, что в гибели 19-летней девушки виновен другой фигурант дела — Максим Иванкин, которого недавно приговорили к 13 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористического сообщества.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.