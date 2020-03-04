Лайфу рассказали подробности вбросов фейков о коронавирусе в Москве

Специалисты Group-IB рассказали Лайфу подробности вбросов фейковых новостей о вспышке коронавируса в Москве.

— Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания. В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья, — рассказали в компании.

В Group-IB добавили, что все полученные данные о вбросах фейков о коронавирусе переданы правоохранителям. В компании также отметили, что волна пранков уже практически сошла на нет.

Напомним, 2 марта врачи подтвердили коронавирус у жителя Москвы, вернувшегося из Италии. После этого в соцсетях и мессенджерах стали рассылаться фейковые сообщения о массовом заражении в столице. Сегодня предполагаемых распространителей фейков задержали.

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