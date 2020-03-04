Королева Великобритании вручила награды в перчатках из-за эпидемии коронавируса

Видео © Instagram / theroyalfamily
Королева Великобритании впервые за последние десять лет появилась на церемонии награждения в перчатках, пишет The Sun.
При этом ещё две недели назад на такой же церемонии монаршую особу видели без перчаток. В Букингемском дворце это комментировать не стали, ограничившись словами о том, что придерживаются рекомендаций правительства на фоне распространения коронавируса. Отмечается, что Кейт Миддлтон, принц Чарльз и принц Уильям не стали надевать перчатки, проводя публичные мероприятия.
Тем временем в Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что проверили на коронавирус 16 574 человека. В 85 случаях наличие CoViD-19 подтвердилось.
София Алабина