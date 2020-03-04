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Королева Великобритании вручила награды в перчатках из-за эпидемии коронавируса

Журналисты обратили внимание на то, что другие члены королевской семьи её примеру не последовали.

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Видео © Instagram / theroyalfamily

Королева Великобритании впервые за последние десять лет появилась на церемонии награждения в перчатках, пишет The Sun.

При этом ещё две недели назад на такой же церемонии монаршую особу видели без перчаток. В Букингемском дворце это комментировать не стали, ограничившись словами о том, что придерживаются рекомендаций правительства на фоне распространения коронавируса. Отмечается, что Кейт Миддлтон, принц Чарльз и принц Уильям не стали надевать перчатки, проводя публичные мероприятия.

Тем временем в Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что проверили на коронавирус 16 574 человека. В 85 случаях наличие CoViD-19 подтвердилось.

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