Отец жертвы фигурантов дела "Сети" — о предполагаемых останках дочери: Кого нашли, пока не известно

Отец 19-летней студентки Екатерины Левченко, пропавшей в 2017 году, прокомментировал Лайфу информацию о том, что около деревни Лопухи в Рязанской области обнаружили останки, вероятно, принадлежащие девушке.

— До последнего думаю, что это не она. Но в любом случае будем смотреть, что нам экспертиза даст. Скорее всего, завтра уже поедем в СК. И только завтра можно уже будет звонить и узнавать предметно, если, конечно же, экспертиза будет готова. Кого нашли, пока не известно, — сказал Сергей Левченко.

По его словам, никто из правоохранителей не оповестил ни его, ни его жену Татьяну о том, что было найдено тело и проводится экспертиза. Однако супруга самостоятельно дозвонилась до следователя и узнала, что оперативники "что-то нашли". Впрочем, что именно, пока не известно.

— Татьяна в шоке, не понимает, как такое вообще возможно. Если честно, и я тоже. Я не очень-то надеялся, что её найдут, но всё-таки часть меня уповала на это. Татьяна расстроена, но пока мы с ней какую-то дальнейшую политику даже не выработали, — сказал Сергей.

Напомним, останки, которые, предположительно, принадлежат Екатерине Левченко, обнаружил охотник недалеко от места, где нашли возлюбленного девушки — Артёма Дорофеева. Один из фигурантов дела "Сети"* — Алексей Полтавцев, который находится за границей, — признался в убийстве 21-летнего молодого человека и рассказал, что в гибели 19-летней девушки виновен другой фигурант дела — Максим Иванкин, которого недавно приговорили к 13 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористического сообщества.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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