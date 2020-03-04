В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса

В Пекине врачи сообщили о первом случае обнаружения у пациента энцефалита, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Caixin.

Врачи обнаружили у 56-летнего пациента коронавирус в спинномозговой жидкости. Мужчину лечили более месяца и лишь в конце февраля его выписали из больницы.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря в Китае. Заболевание активно распространилось в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. На сегодняшний день число жертв пневмонии нового типа в самом Китае превысило 2900 человек.