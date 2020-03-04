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В Китае попросили не называть коронавирус "китайским"

Эксперты продолжают работу по определению первоначального источника распространения болезни.

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Фото © Christopher Furlong / Getty Images

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай выступает против того, чтобы коронавирус нового типа называли "китайским вирусом".

Некоторые СМИ называют коронавирус нового типа "китайским вирусом", что мы считаем крайне безответственным. Мы решительно протестуем против этого, — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая отметил, что Всемирная организация здравоохранения дала болезни, вызываемой вирусом, название CoViD-2019, которое никак не связано со страной или территорией. Он добавил, что эксперты продолжают выяснять первоначальный источник распространения коронавируса.

Напомним, вспышку заражения зафиксировали в конце декабря в китайском городе Ухань. Помимо КНР заболевание активно распространилось в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. На сегодняшний день случаи CoViD-2019 зарегистрированы в более чем 75 странах мира.

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