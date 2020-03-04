В Китае попросили не называть коронавирус "китайским"

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай выступает против того, чтобы коронавирус нового типа называли "китайским вирусом".

— Некоторые СМИ называют коронавирус нового типа "китайским вирусом", что мы считаем крайне безответственным. Мы решительно протестуем против этого, — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая отметил, что Всемирная организация здравоохранения дала болезни, вызываемой вирусом, название CoViD-2019, которое никак не связано со страной или территорией. Он добавил, что эксперты продолжают выяснять первоначальный источник распространения коронавируса.

Напомним, вспышку заражения зафиксировали в конце декабря в китайском городе Ухань. Помимо КНР заболевание активно распространилось в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. На сегодняшний день случаи CoViD-2019 зарегистрированы в более чем 75 странах мира.