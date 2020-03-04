Зеленский предложил Раде кандидатуры в новый кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на должность министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу. Об этом сообщается на сайте Рады.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что правительству страны срочно нужны новые "мозги и сердца". Он отметил, что у действующего кабмина есть достижения, но их недостаточно.