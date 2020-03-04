Зеленский предложил Раде кандидатуры в новый кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на должность министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу. Об этом сообщается на сайте Рады.
Также Зеленский предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Андрея Тарана на должность министра обороны Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что правительству страны срочно нужны новые "мозги и сердца". Он отметил, что у действующего кабмина есть достижения, но их недостаточно.
Напомним, сегодня Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Новым главой правительства назначили Дениса Шмыгаля.
Иванова Анастасия