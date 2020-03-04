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Зеленский предложил Раде кандидатуры в новый кабмин

Сегодня Верховная рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

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Фото © Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на должность министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу. Об этом сообщается на сайте Рады.

Также Зеленский предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Андрея Тарана на должность министра обороны Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что правительству страны срочно нужны новые "мозги и сердца". Он отметил, что у действующего кабмина есть достижения, но их недостаточно.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Новым главой правительства назначили Дениса Шмыгаля.

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