В Казани мужчина наказал внука сожительницы за разгульный образ жизни выстрелом в голову

В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали семидесятилетнего мужчину, который застрелил внука сожительницы за то, что тот много пил и долгое время не мог найти работу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.

По данным следствия, между подозреваемым и потерпевшим часто возникали конфликты из-за разгульного образа жизни второго.

В день трагедии 70-летний мужчина взял хранившийся на балконе обрез и два раза выстрелил в голову внуку, который лежал на раскладушке и смотрел телевизор. 49-летнего пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

Подозреваемый дал признательные показания, а также рассказал, что приобрёл оружие и патроны на одном из рынков Казани. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела по факту убийства.