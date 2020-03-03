В Забайкалье школьник застрелил отца-тирана

В селе Ломы Забайкальского края 17-летний школьник застрелил отца-тирана, который бегал за ним по двору и угрожал убить. В региональном СУ СКР сообщили, что несовершеннолетний Денис Ф. задержан.

Первого марта отец и сын отправились в лес на заготовку дров. Николай был на тракторе, Денис — на легковом автомобиле родителя. Парень случайно наехал на камень и помял диск колеса. Одиннадцатиклассник из-за страха ничего не сказал отцу: мужчина регулярно избивал жену, а также Дениса и его четверых старших братьев и сестёр, которые, кстати, погибшему неродные. Однако Николай сам заметил вмятину.

— Отчим увидел вмятину, начал орать, лез в драку. Потом ушёл, напился, домой пришёл около 01:00. Опять напал на брата и маму, бил. Он брату разбил голову стулом и, приставляя нож к горлу, пригрозил, что его зарежет, а мать застрелит, если она полезет. Денис вырвался из-под ножа и в одних резиновых тапочках, раздетый, убежал во дворы, чтобы спрятаться, — рассказала порталу ZAB.RU сестра школьника.

Школьник залез на сеновал и нашёл спрятанное отцом ружьё. Он дважды выстрелил в темноту, по его словам, чтобы напугать Николая. Но пули попали мужчине в шею и грудь. Николай был ещё жив, когда ему вызвали скорую, но он умер до приезда врачей.

Дениса задержали. На платформе Avaaz появилась петиция в его поддержку. Авторы отмечают, что Николай был судим за убийство первой жены. Его семья неоднократно жаловалась на побои, но никакой реакции не последовало.

Ранее Лайф писал о трёх сестрах — Крестине, Ангелине и Марии, которые убили своего 57-летнего отца. Они нанесли мужчине более 30 ножевых ранений, после чего сообщили в полицию о совершённом. Свои действия объяснили тем, что не могли больше терпеть жестокости и издевательств.