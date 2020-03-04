Вирусная новость. Почему фейки про коронавирус в Москве достали даже президента

Сообщения об эпидемии коронавируса в Москве поставили на уши тысячи жителей столицы. Кто-то снова посеял в людях сомнения. Неужто власти недоговаривают? Сегодня выяснилось, что это была чья-то плохая шутка. Рассказываем, что произошло, а также вспоминаем ещё несколько случаев, когда дезинформация вызывала у людей стихийную реакцию.

Что произошло?

Пару дней назад, 2 марта, компания, специализирующаяся на информационной безопасности, Group-IB выступила с предостережением о том, что в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере WhatsApp ботами и фейками распространяется ложная информация о несуществующей эпидемии коронавируса в Москве.

В центре внимания оказалось голосовое сообщение, в котором неизвестная женщина тревожно рассказывает, что власти России скрывают информацию о 20 тысячах заболевших. Дескать, чтобы лишний раз не беспокоить электорат перед общероссийским голосованием за поправки в конституцию.

— Ходим в масках, не ходим в места скопления людей, никуда не ездим, бережём друг друга, бережём наших близких и запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная, — гласит фейковая аудиозапись.

Аудитория, по которой ударили дезинформаторы, была выбрана очень удачно. Сообщение вбросили в родительские чаты. Переживающие за своих детей взрослые тут же принялись делиться "правдой" с родными и близкими.

— На сегодня зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки, — заявил генеральный директор Group-IB Илья Сачков.

Кто стоит за информационной атакой?

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Пока что это большая тайна, которая, возможно, и не раскроется. Group-IB обставилась частоколом и с прессой общается только тогда, когда это нужно компании. Единственная сторона, которая знает подробности, — это силовики, с которыми сотрудничает Group-IB.

Во внешний мир долетают лишь крупицы информации. Так, например, сегодня стало известно, что кибербезопасники передали силовикам информацию о зачинщиках вброса.

— Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания, — гласит очередной сухой пресс-релиз компании. В нём же пишется, что "в профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья".

Лайф попытался узнать, как примерно действовала Group-IB в ходе операции, но компания отказалась от комментариев, сославшись на "высокую загруженностью спикеров". Видать, всем скопом сочиняли репорт для прессы на пару предложений.

Так как Group-IB ссылается всего лишь на одно голосовое сообщение, мы предположили, что помочь отыскать преступников мог бы какой-нибудь алгоритм для анализа человеческой речи. Разобраться с тем, насколько вероятен такой сценарий, Лайфу помогла компания "Ростелеком", которая курирует проект "Единая биометрическая система".

— Голосовые сообщения, которые распространяют фейк-ньюс, чаще всего используют модификацию голоса, чтобы усложнить работу следственным органам. Голосовая биометрическая идентификация в случае устранения модификации голоса может помочь в поиске преступников, а скорее позволит подтвердить причастность подозреваемого к созданию сообщений или сузить круг подозреваемых. Достоверно определить по голосу преступника среди миллионов людей по одной лишь модифицированной записи голоса не получится, — объяснили Лайфу специалисты "Ростелекома".

Источники "Интерфакса" из правоохранительных органов сообщают, что личности нескольких подозреваемых во вбросе уже установлены и они задержаны. На данный момент проводится доследственная проверка.

Информация о ложных сообщениях довольно быстро дошла до самого верха. Вечером 4 марта Владимир Владимирович лично прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

— Ничего, слава богу, критического у нас не происходит. Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения, — заявил президент.

Были ли ещё подобные случаи?

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Были. И не раз. Ввиду того, что Group-IB упоминает "страны ближнего зарубежья", в первую очередь вспоминается инцидент с торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерове. Напомним, по официальным данным, эта трагедия унесла жизни 60 человек, из которых 37 — дети.

Когда счётчик жертв ещё продолжал свой роковой ход, в Сети появились вбросы о сотнях погибших. Автором фейковых новостей в тот раз стал украинский пранкер Никита Кувиков, скрывающийся под псевдонимом Евгений Вольнов.

Чтобы посеять панику в соцсетях, совсем не обязательно ждать какой-то трагедии или большой угрозы. В соцсети "ВКонтакте" регулярно всплывают огромные серии сообщений, в которых люди пугают друг друга рассказами о хладнокровных убийцах. Появляются они то в одном городе, то в другом.

Например, в прошлом году из чата в чат кочевала история про некую банду маньяков, которая из Москвы отправилась в тур по всей России убивать кого ни попадя. Рассылка сдабривалась соответствующим контентом. Кто-то фотографию расчленённого трупа приложит к своему сообщению в качестве доказательства. Другой голосовое сообщение запишет, истерично описывая свою встречу с теми самыми маньяками. Третий видео пришлёт, на котором якобы казнят преступника. И никого не волнует, что фотография — первая попавшаяся из Интернета, а видео — снятая в Мексике чернуха.

Что делать?

Следить за новостями на проверенных ресурсах вроде Life.ru, которые ссылаются на достоверные источники. Фейки относительно коронавируса ещё будут появляться. Group-IB отмечает, что они регистрируют появление новых ботов и ложных сообщений.