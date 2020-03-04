Рада утвердила новый состав украинского правительства

Верховная рада Украины утвердила новый состав кабинета министров. Трансляцию заседания вёл телеканал "112 Украина".

Вице-премьером по вопросам евроинтеграции назначен Вадим Пристайко, вице-премьером и министром цифровой трансформации — Михаил Фёдоров, а вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий — Алексей Резников.

Новым главой Минздрава стал кардиохирург Илья Емец, главой Министерства финансов — Игорь Уманский, министром развития общин и территорий — Алексей Чернышёв, а министром молодёжи и спорта — Вадим Гутцайт. Министром кабмина назначен Олег Немчинов, а главой Министерства социальной политики — Марина Лазебная.

Свои посты в правительстве сохранили Арсен Аваков (глава МВД Украины), Денис Малюська (министр юстиции) и Владислав Криклий (глава Министерства инфраструктуры).

Напомним, сегодня Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Новым главой правительства назначили Дениса Шмыгаля.