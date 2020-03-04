Фанаты ЦСКА устроили фаер-шоу и прервали московское дерби

На 74-й минуте московского дерби арбитру встречи "Спартак" — ЦСКА пришлось остановить игру. Всему виной перформанс фанатов армейского клуба, которые зажгли фаеры на трибуне.
Видео © LIFE
Из-за этого поле заволокло дымом и продолжать встречу было нельзя.
Видео © LIFE
Через несколько минут, когда дымка улеглась, матч продолжился. Игроки воспользовались паузой, чтобы восстановить силы.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Основное время матча завершилось со счётом 2:2, в настоящий момент идёт второй экстра-тайм.
Дмитрий Садылко