Настоящая преданность. В Казахстане пёс помогает инвалиду-колясочнику доехать до дома

Видео © Mash

В Казахстане мужчина снял на видео, как собака помогает инвалиду-колясочнику из городка Тараз добираться до нужного места. Кадры записи опубликовал Mash.

— Час назад ехал, увидел — удивился. Сейчас вот обратно еду, она [собака] назад толкает [инвалидную коляску], — сказал за кадром снимавший мужчина.

На кадрах видно, как собака подталкивает коляску вперёд по проезжей части, чтобы дедушке приходилось меньше крутить колёса самостоятельно. Пёс, по-видимому, сам немолодой — идёт он довольно тяжело, однако всё равно не бросает любимого хозяина.