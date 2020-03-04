Фрики из лондонского метро показали, как не надо защищаться от коронавируса — фото

На фоне распространения по миру коронавируса нового типа жители разных стран свыкаются с необходимостью как-то защищать себя перед лицом опасности, а некоторые делают это ещё и весело, применив против инфекции всё, что есть под рукой.

Так, например, пассажиры лондонского метро запечатлели своих земляков, которые хотели сделать поездку в общественном транспорте безопаснее, но не желали покупать медицинские маски и вышли из ситуации с фантазией.

Некоторые предпочитали погрузиться в защиту от опасной инфекции с головой в буквальном смысле этого слова, другим уровень защиты, который предлагают обыкновенные медицинские маски, кажется недостаточным, и они переходят к средствам посерьёзнее.

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Не против побороться с коронавирусом подручными средствами и в других частях света, где люди в качестве маски используют сшитые из мусора защитные комбинезоны, женское нижнее бельё, а также детские подгузники и прочие предметы быта.

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Ранее Лайф сообщал, что из-за распространения коронавируса была перенесена премьера нового фильма о Джеймсе Бонде.