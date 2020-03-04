Зеленский отказался жать руку оппозиционеру из-за критики — видео

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку оппозиционному депутату Верховной рады Алексею Гончаренко после того, как последний раскритиковал главу государства за назначение нового премьер-министра, пишет "Украинская правда".

— Вы обещали конец эпохи кумовства, но мы видим, куда ваш кум пошёл, где Баканов (глава Службы безопасности Украины. — Прим. Лайфа)? Пошёл за чертями гоняться или разбойниками? Это ваш друг, сосед и партнёр, вы таких всех собрали. Это ваша эпоха кумовства, — сказал Гончаренко.

Он также обвинил украинского лидера во лжи во время предвыборной кампании, а также в назначении слишком высоких зарплат министрам и выдаче депутатам партии "Слуга народа" жалованья в конвертах.

После выступления Гончаренко Зеленский спустился с трибуны в сессионный зал, подошёл к депутату и сказал ему: "Никогда не переходите на личности". После этой не весьма приятной беседы Гончаренко протянул президенту руку, однако тот жестом отказался её пожать и ушёл.

Напомним, накануне Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Новым главой правительства назначили Дениса Шмыгаля.