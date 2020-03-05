В Словении выявили первый случай заражения коронавирусом

Минздрав Словении сообщил о первом подтверждённом случае заболевания коронавирусом в стране. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своём твиттере.

Minister @MinZdravje Šabeder: Danes ob 20:44 smo bili s obveščeni o prvem primeru okužbe s koronavirusom. Oseba se je vrnila iz Maroka preko Italije, trenutno pa je hospitalizirana na Infekcijski kliniki v Ljubljani. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 4, 2020

— Сегодня в 20:44 (22:44 мск) мы были оповещены о первом случае коронавируса. Пациент вернулся из Марокко через Италию, — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в настоящее время больного доставили в инфекционную больницу в Любляне. Сейчас выясняется, с кем он контактировал.

В соседней Хорватии подтверждён уже десятый случай заболевания. Инфекцию выявили у водителя, который перевозил грузы из Италии, где коронавирус бушует в настоящее время.

Напомним, общее число погибших от вируса превысило три тысячи человек, большая часть из них — в Китае. Всего на данный момент количество инфицированных составляет свыше 93 тысяч человек.