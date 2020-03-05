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Регион
Опубликовано 5 марта 2020, 03:28
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В Словении выявили первый случай заражения коронавирусом

Ранее два случая заражения были зарегистрированы в соседней Венгрии.

Минздрав Словении сообщил о первом подтверждённом случае заболевания коронавирусом в стране. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своём твиттере.

Сегодня в 20:44 (22:44 мск) мы были оповещены о первом случае коронавируса. Пациент вернулся из Марокко через Италию, — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в настоящее время больного доставили в инфекционную больницу в Любляне. Сейчас выясняется, с кем он контактировал.

В соседней Хорватии подтверждён уже десятый случай заболевания. Инфекцию выявили у водителя, который перевозил грузы из Италии, где коронавирус бушует в настоящее время.

Напомним, общее число погибших от вируса превысило три тысячи человек, большая часть из них — в Китае. Всего на данный момент количество инфицированных составляет свыше 93 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

Вера Павлова
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