Сообщения об избиении двойняшек на юге Москвы взяты на проверку СКР

Московские следователи проводят доследственную проверку публикации в СМИ об избиении пьющей матерью двойняшек на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

— Из информации следует, что 7-летние двойняшки сбежали из дома после избиения матери. Прохожая, обнаружившая детей, сообщает, что у мальчика были ушибы и ссадина в области головы, — говорится в сообщении.

Ранее "Комсомольская правда" рассказала историю воспитателя детского сада при московской школе № 947, которая, возвращаясь с работы, встретила на улице мальчика с окровавленным лицом, а также его сестру-близнеца, которые раньше занимались у неё в группе. Дети сообщили женщине, что сбежали из дома от пьющей матери, которая их побила.

— Дети говорили, что несколько дней ничего не ели. Они и правда на еду как волчата голодные накинулись. Рассказывали, что мама пьёт, что они где-то гуляют по ночам, — сообщила она журналистам.

Следователи проверяют все изложенные в статье факты, проводятся необходимые мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что американская бьюти-блогерша избила двухлетнюю дочь за испорченную косметику.