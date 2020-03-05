В Сингапуре подтвердился коронавирус у пассажира самолёта, летевшего из Стамбула

У пассажира, летевшего из Стамбула в Сингапур авиакомпанией Turkish Airlines, выявили коронавирус. Об этом сообщает Министерство транспорта республики.

— Минздрав в среду подтвердил, что у одного из пассажиров рейса TK54 обнаружен коронавирус, — говорится в заявлении.

В настоящее время специалисты устанавливают, с кем контактировал заражённый. Данному борту, который должен был отправиться обратно в Стамбул, также запретили вылет из Сингапура.

МИД страны уведомил Посольство Турции о происшествии, власти страны оказывают пассажирам всю необходимую помощь.

Первый случай заражения вирусом CoViD-2019 в Сингапуре выявили ещё в конце января. Сейчас общее число погибших от вируса превысило три тысячи человек, большая часть из них — в Китае. Всего на данный момент количество инфицированных составляет свыше 93 тысяч человек.