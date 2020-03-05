Калифорния вводит режим ЧС из-за распространения CoViD-2019

Власти американского штата Калифорния объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

По его словам, введение такого положения поможет региону получить федеральные средства на борьбу с эпидемией.

Он также сообщил, что на данный момент в штате зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом, при этом накануне стало известно о первой смерти в регионе.

Конгресс США выделит свыше восьми миллиардов долларов на борьбу с болезнью. Основные усилия по её осуществлению будут предпринимать органы местной власти.

Напомним, общее число погибших от вируса превысило три тысячи человек, большая часть из них — в Китае. Всего на данный момент количество инфицированных составляет свыше 93 тысяч человек.