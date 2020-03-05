Коллектор: Один из четырёх заёмщиков не может вовремя погасить кредит

Каждый четвёртый россиянин, имеющий кредит, испытывает сложности с его выплатой и поэтому пропускает сроки ежемесячного платежа. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

По его словам, коллекторские агентства в настоящее время работают более чем с семью миллионами должников, общая сумма кредитов которых превышает триллион рублей. Помимо этого каждый год банки прибегают к помощи коллекторов с четырьмя миллионами дел, общий долг по которым составляет более 400 миллионов рублей.

По данным Центробанка, банковский портфель выданных россиянам кредитов за январь текущего года вырос на 0,8% и достиг 17,6 триллиона рублей. На 0,1 п.п. (до 4,6%) выросла и доля ссуд с просроченными более чем на 90 дней платежами.

Ранее Лайф сообщал о том, что средняя задолженность россиян по кредитам увеличилась на 11% и составила 249 тысяч рублей. Суммарно за последние три года долг среднестатистического клиента вырос на 30%.