За сутки в Приморье произошло 160 ДТП из-за снегопада

Из-за сильного снегопада, который обрушился в эти дни на Приморский край, за сутки в регионе было зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

— Зарегистрировано 160 ДТП: три — с пострадавшими, 157 — с материальным ущербом. Погибших нет, однако травмировано десять человек. Повреждено 330 автомобилей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, "лидером" аварийного рейтинга в регионе стал Владивосток (140 аварий за сутки), а также Находка и Уссурийск, где было зарегистрировано 18 и 17 ДТП соответственно.

Отмечается, что в каждом третьем случае в ДТП попадал припаркованный автомобиль и лишь половина аварий связана со столкновением двух транспортных средств. Полицейские предупреждают жителей региона о сохраняющихся сложных погодных условиях и призывают водителей выбирать соответствующий скоростной режим.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье грузовик отскочил после ДТП и наехал на бригаду дорожных рабочих, семь человек пострадали.