На Сахалине стартовали учения по профилактике коронавируса

Учения по профилактике распространения коронавируса стартовали на Сахалине. Об этом сообщает РИА "Новости".

В тренировке, которая началась сегодня утром в аэропорту Южно-Сахалинска, участвуют специалисты регионального Минздрава, Роспотребнадзора, волонтёры-медики, работники воздушной гавани, а также сотрудники островных экстренных служб. В общей сложности в учениях задействовано более ста человек.

Согласно легенде, на Сахалин прибыли пассажиры с признаками опасной инфекции. Им требуется оказать первую помощь и при необходимости поместить на карантин.

В ходе такой тренировки будет выявлена степень подготовленности специалистов, а также помещений аэропорта Южно-Сахалинска к подобной чрезвычайной ситуации. Учения, которые теперь будут проходить в регионе на регулярной основе, запустили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Мероприятия закончатся после того, как угроза проникновения и распространения CoViD-2019 исчезнет полностью.

Ранее сообщалось, что власти Сахалина решили приостановить авиасообщение с Хоккайдо. Это связано с тем, что в соседней стране фиксируется всё больше случаев заражения граждан уханьским коронавирусом.

Напомним, общее число погибших от опасного заболевания превысило три тысячи человек, большая часть из них — в Китае. Всего на данный момент количество инфицированных составляет свыше 93 тысяч человек.